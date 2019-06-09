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Любому гемблеру независимо от опыта хочется играть в надёжном онлайн казино во всех отношениях, особенно финансовых. Требуется огромный диапазон поприщ, вкусных бонусов, оперативной поддержки и много других факторов. И сегодня в интернете предостаточно платформ. И зная лучшие из них, человек сразу обеспечивает себе сервис высокого качества.

Принципы формирования рейтинга

Будь то топ 10 или 5, или 20, не имеет значения численность его участников. И основными критериями оценки казино, где ведётся игра на деньги, являются:

Легитимность работы. Сертифицированное оборудование. Продуманные бонусные системы без слишком замысловатых отыгрышей. Отзывчивый и профессиональный саппорт. Удобная навигация и приятный дизайн. Широкий спектр игровых предложений. Взаимодействие с разными платёжными системами. Короткая обработка заявок на получение выигрышей. Объективное разрешение спорных положений и готовность к подобным процессам. Дополнительные достоинства: акции, соревнования, Live-casino, розыгрыши джекпотов.

Чем больше соответствий пунктам данного перечня у казино, трудящегося онлайн, тем выше его совокупный уровень.

Сам рейтинг

Каждое казино проверяется по ряду характеристик. И по итогам исследования на передовых позициях оказываются ресурсы, соответствующие основным требованиям клиентов. И топ 10 азартных онлайн площадок может иметь различные сочетания в зависимости от редакции, его создающей.

И в данной вариации в топ 10 лучших порталов с развлечениями на деньги вошли:

1-ый. Эльдорадо

Делает акцент на слотах, которых свыше 300 единиц. Есть различные вариации рулетки, покера, блэкджека и баккары + лото.

Оборудование поставлено известными брендами: Microgaming, Playtech, NetEnt и др. и регулярно варьируется, и обновляется.

Баланс можно вести в одной из трёх валют: гривны, рубли и доллары. Для денежных операций предусматриваются:

Мобильные системы.

Электронные: Perfect Money, ВебМани, Ю-мани и Киви.

Карточки: Виза и МастерКард.

Минималка на пополнение – 100 руб. на вывод – 600 руб. Для снятия средств необходимо пройти верификацию личности.

Зарегистрироваться можно стандартным способом и через соцсети: ВК, ОК, Фейсбук и др.

2-ой. Лев

Позволяет вести счета только в рублёвом или долларовом эквиваленте. Создание профиля здесь упрощённое, есть опция с соцсетями.

У официального сайта есть комфортная мобильная вариация, дублирующая его интерфейс и функционал. Дизайн подстраивается под различные дисплеи.

В игровом ассортименте доминируют автоматы от лучших разработчиков. Имеются классические и модели и новинки. Радует заведение и любителей карточных и рулеточных поприщ. Также регулярно проводит увлекательные первенства и акции на деньги с розыгрышами крупных банков.

Для финансовых переводов предназначены:

Электронные системы.

Мобильный банк Теле-2,

Биткоины.

Банковские пластики.

Новичков здесь поощряют вкусными наградами, часть которых идёт на основной счёт. Даются призы за инсталляцию приложения для гаджета и в честь праздников.

3-ий. Клубника

Открыто с 2021 года. В спектре предложений доминируют слоты. Их более 300 единиц. Настольные игрушки представлено больше рулетками.

Для клиентуры, пополняющей баланс минимум на 500 р., каждую неделю устраиваются лотереи. Для всей аудитории, играющей в аппаратах, портал периодически проводит состязания.

В совокупности на ресурсе расположена аппаратура от 23 компаний. Наибольшее представительство от: Novomatic и NetEnt.

Новым гемблерам здесь полагаются выгодные вознаграждения, которые можно отыграть в большей части автоматов.

Пополнять баланс и выводить финансы позволяется такими путями:

Карточный: Виза, Мастеркард, МИР.

Интернет: Piastrix, WebMoney, YouMoney, Perfect Money, FK Wallet, Kuna.

Крипта: биткоин, эфириум, tether.

Порог на пополнение – 100 руб. На снятие – 500. Получать средства могут лишь игроки с активированной почтой. При заявке свыше 150$ запрашивают проверку личности.

4-ый. Голдказино

Проект, стартовавший в 2021 г. Отличается особо щедрым бонусным механизмом:

За дебютную инвестицию,

За последующие вложения,

Кешбек.

Индивидуальные поощрения.

В игротеке значится более 250 наименований, отсортированных по жанрам и производителям. Ещё организуются чемпионаты и лотереи с ценными призами.

Попав на ресурс, посетитель получает особые чипы, пригодные для оплаты пари. Это жетоны, фиксирующие IP игрока.

5-ый. Vavada

Балует шикарным разнообразием развлечений: автоматы, карты, рулетки и т.д. Позволяет инвестировать средства с пластика Сбербанка. В клубе выстроена серьёзная сеть лояльности. Саппорт реагирует на запросы в течение 2-3 минут.

Выигранные дивиденды приходят на кошельки пользователей в течение двух часов. Ассортимент развлечений обеспечивают 62 производителя. Работают поощрения за регистрацию: с депозитом и без него. Ежемесячно начисляется компенсация в объем 10%.

6-ой. Буй

Открылся в 2019 г. Сотрудничает с более чем 16 провайдерами, и предлагает публике свыше 1500 игрушек, разделённых по классам:

аппараты,

зал с реальными крупье,

лотереи в формате видео,

покер, свыше 10 разновидностей.

На регулярной основе в заведении устраиваются два первенства длительностью 14 дней. В каждом фонд составляет 6000$. И он разделяется между участниками, занявшими ведущие 25 позиций.

Структура поощрений такова:

Приветственное – для новичков. Объём – 200%. Кэшбек 7% – раз в неделю. Индивидуальное: каждый понедельник и четверг.

Ещё выстроена лестница статусов: 5 уровней. Чем выше ступень, тем шире спектр привилегий, к примеру, повышенная компенсация.

Для денежных переводов устроены популярные направления (пластики банков, интернет-системы, счета мобильных операторов и пр.).

Минималка для внесения – 350 р. Для снятия – 650 р. Скорость вывода – до 8 часов.

7-ой. Пин Ап

Онлайн казино, работающее без скриптов с действительной лицензией Кюрасао. Главная изюминка кроется в вознаграждениях:

Прибавка 250 фриспинов к любому вложению от 2000 р.

Еженедельный кешбек.

Праздничные призы.

Розыгрыш джекпотов каждые несколько часов.

Лотерейные купоны.

Вести счёт позволено в любой из предложенных валют: рубль, доллар, евро, гривна, лира (Турция). Для транзакций устроены способы:

Банкинг: Альфа. Промсвязьбанк. Карточки: Visa/MasterCard. Maestro. МИР. Интернет-кошельки: Qiwi, Advcash, WebMoney, Skrill, Moneta.ru, You-Money и др.

8-ой. Риобет

Это настоящая кладовая для любителей рулетки онлайн. Таких игрушек в клубе более 200. Это лучшая коллекция в рунете. Впрочем, почитатели слотов тоже не обижены. Всего представлены аппараты от 47 провайдеров.

Есть вознаграждение за дебютное вложение в размере 100%, бездеп за создание аккаунта и кешбек 10%, выдаваемый раз в месяц. Последний формируется на базе активных пари на деньги и количестве проигрышей.

9-ый. Cat Casino

Сравнительно молодой, но очень популярный портал. Славится обилием вознаграждений, колоссальным выбором слотов, обилием лобби в румах с живыми дилерами и разнообразием акций и соревнований.

10-ый. Play Fortuna

Завершает данный топ 10. Его изюминки:

Щедрые бонусы.

Добавки к начальным четырём депозитам.

Только лицензионное оборудование.

Кэшбек каждую неделю.

Поприща на деньги с реальными дилерами.

Первенства и лотереи с солидными призами.

Не исключено, что кто-то варьировал бы пункты в топ 10. И фигурировали другие казино, работающие онлайн. Дивизион лучших творится на основе мнений реальных гемблеров за определённый период.

Фактор лицензии

Без неё никто не окажется в топ 10 и даже 50. Это ключевой показатель порядочности оператора. И компания-регулятор, выдавшая сей акт, обязывает владельцев игорных заведений вести бизнес честно.

И спорные ситуации, в которых клиентура и администрация не смогли договориться, уже рассматриваются компетентным органом. И к подобным платформам предъявляются разные критерии на базисе лицензии:

Кюрасао . Наименьший набор требований. Низкий ценник.

Гибралтар . Осуществляет пристальное слежение за соблюдением правил, честностью параметров пропорции возврата финансов и материальными кондициями компании.

Мальта . Для проверки азартных заведений задействуются аудиторы eCOGRA. И собственники казино онлайн обязаны заводить отдельные счета для операций с клиентурой при банкротстве.

Великобритания. Строжайший регулятор. Скрупулёзно проверяет заведения на предмет честной деятельности. При обнаружении нарушений выписывает солидные штрафы.

И клуб, где реализуются поприща на деньги, должен у себя размещать кликабельный валидатор (обычно кнопка находится в футере) или предоставлять ссылку на вкладку с лицензией по запросу в саппорт.

Вопрос по разработчикам

Если казино снабжено аппаратурой от лучших производителей, то уже серьёзно поднимает свою репутацию. И чем больше топовых марок представлено, тем выше статус. Так, например, не обходятся от продукции компаний Microgaming, Playtech, BetSoft, NetEnt и др.

Некоторые ресурсы располагают у себя ссылки на изучение оборудования независимыми специалистами eCOGRA и iTech Lab. Данные сертификаты обеспечивают порталу попадание минимум в топ 10. И подлинность лицензии здесь идентифицируется онлайн.

Клубы — подделки обычно сосредоточено на махинаторской деятельности. И валидаторы у них, либо отсутствуют, либо не кликабельны.

Развитость бонусных программ

При формировании рейтинга оцениваются предложенные поощрения, специфики их запуска и отыгрыша. И в топ 10 попадают платформы, предлагающие:

Приветственные подарки для привлечения новой публики. Среди них есть и бездепозитные варианты.

Стабильные призы типа «релоад». Помогают удерживать активных гемблеров.

Регулярные акции. Многие из них устраиваются при содействии знаменитых разработчиков.

При анализе политики вознаграждений учитываются следующие факторы:

Прозрачность условий активации и применения подарков.

Период, предоставляемый для отыгрыша.

Размер вайджера.

Дополнительные показатели.

Все отыгранные дивиденды должны идти на вывод без препятствий. А получение средств за применение бездепов происходит без предварительной инвестиции.

Фактор публичного признания

Надёжным площадкам для достижения положительной репутации требуется много времени, порой годы. При этом учитываются основные интересы клиентов.

Ключевые компоненты для аудитории таковы:

Ответственная игра: соблюдение её принципов.

Оперативная и компетентная поддержка.

Лояльная финансовая политика.

Выплаты солидных сумм без задержек.

Приличная коллекция разнообразных развлечений.

Стабильность работы оборудования.

Содействие при сложностях с попаданием на сайт.

Только совокупный комплект позитивных аспектов популяризует онлайн казино среди гемблеров. И его статус удерживается на приличном уровне.

Динамика вывода

По данному аспекту тестируются все казино, работающие онлайн. И он должен соответствовать информации, отражённой на сайте. Если указан интервал 1 час для небольших сумм, то такая практика и должна реализовываться. При наличии постоянных отхождений аудитория начинает сомневаться в порядочности платформы.

И в топе 10 обычно оказываются клубы, выводящие выигрыши мгновенно. А крупные переводы осуществляются в течение 24 часов.

Анализируется и работа с заявками на получение выигранных сумм. Проверяется скорость транзакции на банковские пластики и электронные системы.

Нередко для получения солидного дивиденда гражданина просят пройти верификацию личности: загрузить скан паспорта, фото с ним или ответить на видеозвонок.

Деятельность поддержки

В качественной консультации нуждаются не только новички, но и опытные игроки. Чаще всего разбираются дилеммы, образовавшиеся в игровых процессах, управлении счётом, нюансы поощрений и материальные вопросы.

Отсутствие грамотного саппорта не приводит площадку в топ 10. И эта служба должна соответствовать следующим нормативам:

Быстрый выход на связь в чате онлайн или по электронной почте, мессенджере. Наличие знаний по работе всего оборудования. Психологическая устойчивость: нет грубости, неуважительного обращения, срывов. Умение разбирать неординарные проблемы. Дача сведений о лицензии по соответствующему запросу. Владение информацией обо всех видах поощрений, лестнице статусов и существующих привилегиях. Готовность предоставить рабочее актуальное зеркало.

Квалифицированная служба в любое время суток помогает решать различные сложности. Для разбора особо сложных дел подключается администрация. Например, о несправедливом удалении профиля.

Аналитика отзывов

Высказывания об игорных заведениях широко распространены в интернете. И их немалая часть является заказной и не соответствует реальной картине. Например, гражданин по заданию конкурента пишет, что в ДжойКазино постоянно обнуляется бонусный баланс или 1000 рублей выводилось неделю. При этом не предъявляет документальных доказательств или загружает поддельные снимки.

Адекватные отзывы оставляются действительными членами того или иного заведения. И комментарии чаще всего затрагивают такие факторы:

провайдеры и их продукция,

механизмы вознаграждений,

работа саппорта,

интерфейс основного ресурса и его мобильной вариации,

подборка развлечений.

Проверяется число жалоб на определённый портал. И те должны также подкрепляться подлинными аргументами. Чем меньше подобных обращений, тем чище репутация игорной организации.

Итоговый блок

Лучшие заведения, отражённые в представленном топ 10, отвечают обозначенным нормам сполна. И в рейтинге они не расставлены в конкретном порядке, как в турнирной таблице. Идёт простое перечисление. И каждый пользователь может расположить их по местам в соответствии с личными предпочтениями.

Так или иначе, в них безопасно совершать вложения, заключать пари на деньги, принимать участие в соревнованиях и лотереях. На получение выигранных финансов уходит ничтожный интервал времени. И зачастую суммы до 100 000 руб. оказываются на карте или электронном кошельке через 5-10 минут после подачи заявки.

И лучшие клубы отдают приоритет работе с публикой из РФ и СНГ. Позволяют ей создавать балансы в удобной ей валюте и проводить денежные операции популярным способом.

В таких организациях численность клиентуры постоянно разрастается. Граждане осознают их престижный уровень и проводят здесь время с интересом и пользой. При толковой стратегии на деньги добиваются весомых результатов. Средний показатель посещаемости в сутки находится в диапазоне 40 – 90 тыс. человек.

Администрация понимает, что обман гемблеров приводит только к падению престижности и народной ненависти. И поэтому площадки из данной версии топ 10 (и других тоже) всегда соблюдают критерии регулятора и ведут честный бизнес.